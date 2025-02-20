İstanbul Havalimanı Karla Mücadele Ekibi Görevde

İSTANBUL HAVALİMANI’NDAN KAR YAĞIŞINA ÖNLEMLER

Meteorolojinin yaptığı uyarıların ardından Çarşamba gününden itibaren ara ara süren kar yağışı nedeniyle İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, yolcuların konforlu ve güvenli bir seyahat yapabilmesi için çeşitli önlemler alıyor. Olumsuz hava koşulları karşısında, İGA’nın 404 kişilik karla mücadele ekibi, 179 araçla pistlerin açık kalması için yoğun bir şekilde çalışıyor.

KARLA MÜCADELE EKİBİ VE GÖREVLERİ

Ayrıca, terminal operasyonda görevli 44 kişilik ekip, kara tarafı olarak tanımlanan bölgedeki işlerini dikkatle sürdürüyor. Havalimanı yetkilileri, yolcuların uçuş durumlarını hava yolu şirketleri aracılığıyla düzenli bir şekilde kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığını belirtiyor.