İstanbul Havalimanı’nda 3 Uçak İnişi!

UÇAKLARIN EŞ ZAMANLI İNİŞİ BAŞARILI OLDU

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun 3 THY uçağına kalkış izni vermesiyle başlayan ‘Eş Zamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonları’ devam ediyor. Bugün gerçekleştirilen operasyon kapsamında Türkiye Hava Yolları’nın (THY) TK1794 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi Stockholm-İstanbul seferi, TK2419 sefer sayılı Airbus A321 tipi Antalya-İstanbul seferi ve TK1822 sefer sayılı Airbus A330 tipi Paris-İstanbul seferini yapan uçakları, aynı anda İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

TARİHE GEÇEN ANLAR YAŞANDI

Saat 16.30’da gerçekleştirilen bu operasyon, 3 uçağın bir arada İstanbul Havalimanı’na iniş yaptığı ilk an olarak kayıtlara geçti. Bu başarı, İstanbul Havalimanı’nın Avrupa’da 3 uçağın eş zamanlı iniş ve kalkış yaptığı ilk havalimanı olmasını sağladı. Bu durum, havacılık alanında önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor.