İstanbul Havalimanı’nda İhmal: İşçi Donma Tehlikesi Atlattı

İHALEDEKİ BÜYÜK İHMAL

İstanbul Havalimanı’nda meydana gelen büyük bir ihmal, yer hizmetleri çalışanı Ali Çelikten’in can güvenliğini tehlikeye attı. Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Atina seferini gerçekleştiren uçağın bagaj bölümünde mahsur kalan Çelikten, -25 derecede bir saat boyunca hayatta kalabilmek için mücadele verdi. Uçak, Yunan hava sahasından dönerek İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı.

SEFERDA UNUTULAN ÇALIŞAN

Olay, 15 Aralık 2024 gecesi İstanbul Havalimanı’nda yaşandı. TGS Yer Hizmetleri’nde çalışan Ali Çelikten, gece vardiyasında THY’nin TK 1843 sefer sayılı uçağının bagaj yüklemelerini gerçekleştiriyordu. 16 Aralık’a sarkan mesaisi esnasında, bagaj bölümündeki eşyaları düzenlerken ekip arkadaşları kapıları kapatıp Çelikten’i içeride unuttu. Sesini duyurmaya çalışan işçi, motorların çalışmaya başlamasıyla çabalarının sonuçsuz kaldığını anladı.

CAHİL BULUNMA DURUMU

Uçak havalandıktan sonra 11 bin metre yükseklikte sıcaklığın -25 dereceye düştüğü belirtildi. Basınçsız ortamda zor nefes almakta kalan Çelikten, donma riski ile karşılaşarak hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kaldı. Bagajdaki eşyaları üzerine kapatarak ve kulaklıklarla soğuktan korunmaya çalışarak, bir saat boyunca ölümle burun buruna geldi.

ACİL İNİŞ VE KURTARMA OPERASYONU

Ekip arkadaşları Çelikten’in yokluğunu fark edince güvenlik kameralarını inceledi ve işçinin bagajda unutulduğunu belirledi. Hızla hava trafik kontrol kulesine durum bildirildi, THY pilotuyla irtibat kuruldu. Uçak, Ege Denizi üzerinde Yunan hava sahasındayken geri dönerek, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na acil iniş yaptı. Bagaj açıldığında, Çelikten donmak üzereyken bulundu. Sağlık ekiplerinin 3,5 saatlik müdahalesiyle hayata tutunan işçi, her iki bacağının donma tehlikesinden kurtuldu.

PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ETKİLER

Polis tarafından ifade verilen Çelikten, psikolojik tedavi sürecine başladı. Nörolojik muayene sonucunda beyninde basınca bağlı damar daralmaları tespit edildiği açıklandı. Olayın etkilerinden kurtulamayan işçi, avukatı Didem Kılıç aracılığıyla TGS Yer Hizmetleri A.Ş. yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakırköy Cumhuriyet Savcılığı’na yapılan bu şikayetle, olayın tamamen ihmal nedeniyle gerçekleştiği ve sorumluların cezalandırılması gerektiği ifade edildi.