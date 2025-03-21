İstanbul İBB Soruşturmasında Gözaltı 90’a Çıktı

İSTANBUL’DA SORUŞTURMALAR YÜKSELİYOR

İstanbul’da son günlerde en çok tartışılan konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” ve “terör” suçlamalarıyla geçen soruşturmalar oldu. 19 Mart’tan bu yana devam eden iki ayrı operasyonda, gözaltı sayısı 90’a yükseldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması da büyük yankı uyandırırken, eski Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce ve şüpheli olarak aranan Uğur Ataman operasyonun yeni halkaları oldu. Bu soruşturmanın detayları ve gözaltındaki kişilerin durumu, kamuoyunda geniş bir ilgiyle takip ediliyor.

YENİ GÖZALTILAR: GÖKCE VE ATAMAN EMNİYETTE

Soruşturma çerçevesinde, Buğra Gökce’nin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildiği bilgisi verildi. İBB’de uzun yıllar kritik görevlerde bulunmuş olan Gökce’nin gözaltına alınması, operasyonun üst düzey isimlere kadar uzandığını ortaya koyuyor. Diğer taraftan, hakkında yakalama kararı bulunan Uğur Ataman da Muğla’da güvenlik güçlerince yakalandı ve İstanbul’a götürüldü. Her iki ismin sorgusunun sürdüğü belirtilirken, İmamoğlu’nun da polise ifade vermeye başladığı bildirildi.

GÖKCE KİMDİR? KARIYERİ NELERİ KAPLIYOR?

Buğra Gökce, 1974 Ankara doğumlu olan bir şehir plancısıdır. 1995 yılında Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden mezun olan Gökce, aynı üniversiteden yüksek lisansını bitirdikten sonra Japonya’da şehir planlama ve ulaşım alanında eğitim aldı. ODTÜ’den doktora diplomasını alarak akademik kariyerini daha da güçlendirdi.

Meslek hayatına 1995 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde ilk adımını atan Gökce, 2002-2007 yılları arasında TMMOB Şehir Plancıları Odası’nda görev yaptı ve 2006-2007’de Genel Başkanlık pozisyonuna oturdu. 2014-2019 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği görevini üstlendi. 2019’da İBB Genel Sekreter Yardımcılığına atandı ve İstanbul’da afet odaklı kentsel dönüşüm projelerinde önemli bir rol oynadı. 2024 yılında CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday adayı oldu ve aynı yıl İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanlığı’na getirildi.