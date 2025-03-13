İstanbul İçin 7.5 Büyüklüğünde Deprem Uyarısı

İSTANBUL’DA BÜYÜK DEPREM TEHDİDİ

Türkiye’nin önemli metropollerinden biri olan İstanbul, uzun süredir beklenen büyük deprem tehdidiyle karşı karşıya. Deprem uzmanları, Kuzey Anadolu Fayı’nın Marmara Denizi’ndeki kesiminde büyük bir enerji biriktiğini ve bunun günün birinde mutlaka kırılacağını ifade ediyor. Olası bir İstanbul depremiyle hangi bölgelerin daha fazla etkileneceği merak konusu. Japon depremsel uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı üzerinde uzun süredir enerji birikimi olduğuna dikkat çekerek İstanbul ve çevresi için önemli bir deprem uyarısında bulundu. Moriwaki, özellikle Avrupa Yakası’ndaki yumuşak zeminli bölgeler ile Anadolu Yakası’ndaki bazı kıyı kesimlerinin risk seviyesinin yüksek olduğunu vurguladı.

KUZey ANADOLU FAYI’NIN RİSKİ

Bir YouTube kanalında yaptığı açıklamada Moriwaki, Kuzey Anadolu Fayı’nın (KAF) dünyanın en büyük fay hatlarından biri olduğunu belirtti. Fay hattının Endonezya’dan başlayıp, Nepal, Afganistan, İran, Türkiye, Yunanistan ve İspanya’ya kadar uzandığını duyurdu. Moriwaki, Türkiye’de meydana gelmiş en büyük depremlerin KAF üzerinde olduğunu vurgulayarak, fay hattının kuzey ve güney kollarında uzun bir süredir kırılmayan bölgelerde büyük bir depremin olasılığının yüksek olduğunu ifade etti. “Genellikle 7’nin üzerindeki depremler 200-250 yılda bir meydana gelir. Ancak bu süre tam olarak matematiksel bir hesapla belirlenemez. 15-20 yıl artı, eksi farkla bir hesaplama yapılabilir. Buna göre, önümüzdeki 15 yıl içinde İstanbul’da 7.5 büyüklüğünde bir deprem olabilir” diyen Moriwaki, böyle bir durumun Türkiye’nin en büyük depremlerinden biri olabileceğini dile getirdi.

AVRUPA YAKASI’NDA RİSKLİ İLÇELER

İstanbul’un deprem riskini değerlendirirken zemin yapısının kritik bir faktör olduğunu belirten Moriwaki, Avrupa Yakası’ndaki bazı bölgelerin oldukça riskli olduğunu ifade etti. “Sıkıntılı olan yerler yumuşak zeminli alanlar. Özellikle Atatürk Havalimanı’ndan batıya doğru, deniz kenarındaki ilçeler daha fazla risk altında. Zeytinburnu, Ataköy, Küçükçekmece, Büyükçekmece ve özellikle Avcılar çok riskli. 1999 depreminde İstanbul genelinde büyük hasar olmamasına rağmen Avcılar’da çok sayıda bina çöktü. Bu, zemin yapısının depreme dayanıklı olmadığını gösteriyor” şeklinde konuştu. Moriwaki, Beşiktaş, Şişli ve İstinye gibi bölgelerde ise riskin daha düşük olduğunu belirtti.

ANADOLU YAKASI’NDA TEHLİKE UYARISI

Anadolu Yakası’nda da bazı kıyı bölgelerinin tehlike arz ettiğine işaret eden Moriwaki, özellikle Tuzla, Pendik ve Kartal’ın deniz kenarındaki bölgelerinin riskli olduğunu vurguladı. “Tuzla’da fay hattı denize yakın geçiyor, bu nedenle kıyı kesimlerinde risk daha fazla. Pendik ve Kartal’ın deniz tarafı da benzer şekilde risk altında” diyen Moriwaki, Ataşehir ve Kadıköy gibi kuzeye doğru ilerleyen bölgelerde ise riskin daha düşük olduğunu ifade etti.