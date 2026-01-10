İstanbul İçin Kar Yağışı Uyarısı: Okullar Tatil Olacak Mı

istanbul-icin-kar-yagisi-uyarisi-okullar-tatil-olacak-mi

Megakent İstanbul’da kar yağışının etkisi önümüzdeki hafta hissedilecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin hazırlamış olduğu rapora göre; Çarşamba sabahına kadar hava sıcaklıklarının -1 ile 4°C arasında değişeceği, pazar akşamı itibarıyla karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar yağışının olabileceği, pazartesi günü ise sabah saatlerinden itibaren yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirilmiştir. AKOM, yağışların 12 Ocak Pazartesi sabahının ilk saatlerinden itibaren kar yağışına dönüşeceğini ve İstanbul’da kar kalınlığının 20 santimetreye ulaşabileceğini aktardı.

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM’un yaptığı uyarıların ardından, İstanbul’da 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günü okulların tatil edilip edilmeyeceği halk arasında büyük bir merak konusu haline geldi.

