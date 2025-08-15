İstanbul İçin Kritik Uyarı: Fırtına Geliyor

HAFTA SONU HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos Cuma günü için hava durumu öngörülerini paylaştı. Rapora göre, Türkiye’nin kuzeydoğu bölgelerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülmesi bekleniyor. Diğer alanlarda ise az bulutlu ve açık hava hâkim olacak.

SICAKLIK VE FIRTINA UYARILARI

Hava sıcaklıklarının Güney ve iç kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde ise mevsim normalleri seviyesinde seyretmesi öngörülüyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eserken, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji, bu fırtına nedeniyle Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

BÖLGE BAZINDA HAVA DURUMU

Marmara bölgesi parçalı ve az bulutlu, zamanla açık geçmesi bekleniyor. Rüzgar, bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek.

Balıkesir 33°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Çanakkale 32°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Edirne 34°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

İstanbul 30°C – Parçalı ve az bulutlu, zamanla açık

Ege bölgesi az bulutlu ve açık olarak devam edecek. Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Afyonkarahisar 36°C – Az bulutlu ve açık

Denizli 38°C – Az bulutlu ve açık

İzmir 35°C – Az bulutlu ve açık

Muğla 37°C – Az bulutlu ve açık

Akdeniz bölgesi de az bulutlu ve açık kalacak.

Adana 39°C – Az bulutlu ve açık

Antalya 34°C – Az bulutlu ve açık

Hatay 35°C – Az bulutlu ve açık

Isparta 37°C – Az bulutlu ve açık

İç Anadolu bölgesinin hava durumu az bulutlu ve açık olarak geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara 35°C – Az bulutlu ve açık

Eskişehir 34°C – Az bulutlu ve açık

Konya 37°C – Az bulutlu ve açık

Yozgat 29°C – Az bulutlu ve açık

Batı Karadeniz bölgesi de az bulutlu ve açık.

Bolu 33°C – Az bulutlu ve açık

Düzce 32°C – Az bulutlu ve açık

Sinop 33°C – Az bulutlu ve açık

Zonguldak 25°C – Az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz bölgeleri parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği öngörülüyor. Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Amasya 32°C – Parçalı ve az bulutlu

Rize 30°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun 30°C – Parçalı ve az bulutlu

Trabzon 28°C – Parçalı ve çok bulutlu, öğleden itibaren iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu bölgesinin az bulutlu ve açık geçmesi tahmin ediliyor.

Erzurum 29°C – Az bulutlu ve açık

Kars 28°C – Az bulutlu ve açık

Malatya 39°C – Az bulutlu ve açık

Van 29°C – Az bulutlu ve açık

Güneydoğu Anadolu bölgesi az bulutlu ve açık olacak.

Diyarbakır 41°C – Az bulutlu ve açık

Gaziantep 42°C – Az bulutlu ve açık

Mardin 39°C – Az bulutlu ve açık

Siirt 40°C – Az bulutlu ve açık