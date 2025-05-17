İstanbul İçin Kritik Uyarılar Yapıldı

İSTANBUL’DA GÜÇLÜ SAĞANAK BEKLENTİSİ

İstanbul’da bugün kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Bugün yerel olarak görülen bu yağışın, yarın itibarıyla kentin genelini etkileyebileceği belirtiliyor. NTV yayınında konuşan NTV Meteoroloji Uzmanı Dilek Çalışkan, gece saatlerinde Trakya bölgesinde yağışın şiddetinin artacağını duyurdu.

MARMARA BÖLGESİNDE SALGIN GÖRÜLECEK

İstanbul’un yanı sıra Marmara bölgesinde, Ayvalık, Manisa ve İzmir hattında kuvvetli yağmur olaylarının yaşanacağı aktarıldı. Çalışkan, yağmurun zaman zaman doluya dönüşebileceğine dikkat çekerken, yer yer hortum oluşabileceğini de ifade etti. İstanbul’da bazı bölgelerde alt yapı kaynaklı sel olaylarının görülebileceği konusunda uyarıda bulunan Çalışkan, megakentteki kuvvetli yağışın pazar günü etkisini kaybedeceğini söyledi.

AKOM’DAN ÖNEMLİ UYARI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yarın için de bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul’un başta olmak üzere Marmara Bölgesi’nin bu gece itibarıyla Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisi altına girmesinin beklendiği aktarıldı.