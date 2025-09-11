Istanbul İl Kongresi İptal Talebine Red

YENİ GELİŞMELER YAŞANIYOR

Cumhuriyet Halk Partisi’nin İstanbul İl Kongresi’nin iptali için Ankara’da açılan davada önemli bir gelişme ortaya çıktı. 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde, oylamaya hile karıştırıldığı iddiasıyla başlatılan dava, Ankara’daki mahkeme tarafından usulen reddedildi. Mahkeme kararında istinaf yolunun açık olduğu vurgulandı.

ÖZGÜR ÇELİK İL BAŞKANI OLDU

CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde düzenlediği İstanbul İl Kongresi’nde Özgür Çelik il başkanı olarak seçilmişti. Ancak bu kongrenin ardından “oylamaya hile karıştırıldığı” yönünde iddialar gündeme gelmişti. Göreve atanmış olan Gürsel Tekin, polis eşliğinde Sarıyer’deki il başkanlığı binasına gelerek açıklama yaptı.

GÖREVE GÜRSEL TEKİN ATANDI

Tartışmalar süregeldikçe, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen başkan ve yönetimin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına ve İl Başkanlığı’na geçici bir yönetim kurulu atanmasına karar vermişti. Mahkemenin bu kararı sonucunda, Gürsel Tekin göreve getirildi. CHP yönetimi, mahkeme kararına tepki gösterirken, il başkanlığı binası ve çevresinde polis ile partililer arasında gerginlik yaşandı. Parti yönetimi, il başkanlığı binasını kapatıp Bahçelievler ilçesine taşıma kararı aldı.