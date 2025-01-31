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İstanbul İl Milli Eğitim ve TOGEM-DER İş Birliği

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PROTOKOL HAZIRLANIYOR

TOGEM-DER’in genel merkezinde imzalanan protokol ile beraber, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, öğretmenlerin mesleki gelişiminin sağlanması, ekran bağımlılığıyla mücadelenin artırılması ve doğayla iç içe eğitim modellerinin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimine katkıda bulunacak projeler de hayata geçirilecek.

İŞ BİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Bu protokol, 7 sayfa ve 15 maddeden oluşan bir çerçeve ile İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve TOGEM-DER’in iş birliği çerçevesinde gerçekleştirilecek faaliyetleri ve sorumlulukları kapsıyor. İstanbul Valiliği’nin desteği ile yürürlüğe giren bu protokol, öğrencilere yönelik sosyal sorumluluk projeleri, öğretmen eğitimleri, yazı ve yazarlık atölyeleri ile doğa temelli öğrenme programlarının uygulanmasını sağlayacak.

EĞİTİMDE ZAMAN VE EMEK

Vali Gül, “Eğitimde kültürün oluşması için zaman ve emek gerekiyor” diyerek, protokol ile gerçekleştirilen çalışmaların önemine vurgu yapıyor. Bu çalışmaların eğitimde kullanılacak modern yöntemleri ve sosyal duyarlılığı güçlendireceği ifade ediliyor.

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