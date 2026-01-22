İstanbul İstinaf Mahkemesi Minguzzi Cinayetinde Cezaları Onadı

İSTİNAF MAHKEMESİNDEN ÇOCUĞA KARŞI ÖLDÜRME CEZASI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, tutuklu bulunan B.B. ve U.B.’ye Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan verilen 24’er yıl hapis cezası ile diğer sanıklar M.A.D. ve A.Ö. hakkında “çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım” gerekçesiyle verilen beraat kararına ilişkin incelemesini sonuçlandırdı. Daire, yerel mahkemenin kararında herhangi bir yanlışlık tespit etmediğini belirtti ve katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekili ile Yasemin Akıncılar Minguzzi ve Andrea Minguzzi vekillerinin B.B. ve U.B. hakkında çocukların birden fazla nitelikli halden en üst sınırdan cezalandırılmasını gerektiren görüşlerini dikkate almadı.

DAİRE HAPİS CEZALARIYLA İLGİLİ KARARINI VERDİ

Bu bağlamda, diğer istinaf taleplerini de yerinde bulmayan daire, B.B. ve U.B. için verilen 24’er yıllık hapis cezasını hukuka uygun buldu ve istinaf başvurularını ayrı ayrı esastan reddetti. M.A.D. ve A.Ö. hakkında verilen beraat kararının kanuni çerçevede uygun olduğunu ifade eden daire, “nitelikli kasten öldürme” suçundan daha ağır bir ceza verilmesi gerektiği yönündeki istinaf sebeplerini de kabul etmeyerek bunları esastan reddetti. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, istinaf başvurularını Yargıtay’da temyiz yolunun açık olması kaydıyla esastan reddetti.

OLAYIN DETAYLARI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırlamış olduğu iddianameye göre, 24 Ocak’ta Mattia Ahmet Minguzzi, kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla Kadıköy Hasanpaşa’daki pazar yerine gitmişti. Burada B.B. ve U.B. ile karşılaşmış, aralarında bir tartışma meydana gelmişti. İddianamede, B.B.’nin Minguzzi’yi ittiği, ardından yumrukladığı ve elindeki bıçakla birden fazla yerinden yaraladığına dikkat çekiliyor. U.B.’nin ise yere düşen Minguzzi’ye tekme attığı belirtilirken, olayın ardından çevreden gelen vatandaşların müdahalesiyle B.B. ve U.B.’nin kaçtığı ifade ediliyor. Hastaneye kaldırılan Minguzzi, 17 gün sonra 9 Şubat’ta hayatını kaybetmişti. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre, Minguzzi’nin ölüm nedeni kesici alet yaralanması olarak belirlendi. Olayla ilgili tutuklanan B.B. ve U.B. hakkında “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan toplam 24’er yıl hapis cezası istenmişti. Ayrıca M.A.D. ve A.Ö. için de “çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım” suçu kapsamında 15’ten 20 yıla kadar hapis talep edilmiştir. Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Ekim’de verdiği karar ile B.B. ve U.B. için hapis cezasına hükmederken, M.A.D. ve A.Ö.’yü ise beraat ettirip tahliye etmişti.