Dzeko Schalke 04 İle 6 Aylık Sözleşme İmzaladı

dzeko-schalke-04-ile-6-aylik-sozlesme-imzaladi

Fenerbahçe’de geçirdiği iki sezonun ardından Temmuz 2025’te Fiorentina’ya transfer olan Edin Dzeko, İtalyan ekibindeki kariyerine son verdi ve yeni kulübüne geçiş yaptı.

YENİ ADRESİ SCHALKE 04

Dzeko’nun yeni durağı, Bundesliga 2 takımlarından Schalke 04 oldu. Kulüp, Bosna-Hersekli forvetle 6 aylık bir sözleşme imzaladığı bilgisini kamuoyuyla paylaştı.

FİORİNTİNA PERFORMANSI

39 yaşındaki futbolcu, Fiorentina ile toplamda 18 müsabakaya çıktı. Dzeko, bu karşılaşmalarda 2 gol atarak takımına katkıda bulundu.

