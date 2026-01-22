Emeklilere Zam Farkı ve Ek Ödeme Bilgilendirmesi

emeklilere-zam-farki-ve-ek-odeme-bilgilendirmesi

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI ZAM FARKI DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında hak sahiplerine yapılacak zam farkı ve ek ödeme takvimini açıkladı. Bakan Işıkhan’ın ifadelerine göre, Emekli Sandığı bünyesindeki emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylığı alan bireylerin 2026 yılına ait zam farkları, yarın hesaplara yatırılacak.

Bunun yanı sıra, aynı gün içerisinde harp ve vazife malullüğü aylığı alan vatandaşlara 2025 yılına ait ek ödemeler de gerçekleştirilecek. Bu ödemeler, ilgili hak sahiplerinin mali durumlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

