Jurgen Klopp’un Arda Güler Hakkındaki Şüpheleri Sürekleniyor

Real Madrid’de Alvaro Arbeloa’nın görevine sezon sonunda son verileceği ve yerine Jurgen Klopp’un getirileceği iddiaları, İspanyol medyasında yoğun bir şekilde yer almakta. Ancak son günlerde, Klopp’un Arda Güler hakkında düşündükleri ana gündem maddesi haline geldi.

KLOPP’UN ARDA GÜLER İLE İLGİLİ ENDİŞELERİ

El Nacional’de yayımlanan habere göre, Klopp, Arda Güler’i istikrarsız bulduğu ve göreve gelmesi durumunda milli futbolcunun takımda yer almasını istemediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Haberde, “Klopp, Real Madrid’in özellikle orta sahadaki istikrarın çok önemli olduğunu düşündüğüne vurgu yapıyor. Bu nedenle, sportif anlaşmazlıklara yol açmadan önemli bir rol yüklenmeye hazır olmadığını düşündüğü Arda Güler de dahil olmak üzere üç oyuncunun takımdan ayrılmasını talep etti” ifadelerine yer verildi. Yetenekli hücum orta sahasında, Türk oyuncunun maçlardan maça en az istikrarı gösteren isim olduğuna dikkat çeken Klopp, bu tür hassas durumlarla uğraşmak istemediğini belirtiyor. Bu sebeple, tüm taraflar için en iyi çözümün düzenli bir ayrılık olabileceğini düşünüyor.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Klopp’un ismini duyduğu diğer futbolcular arasında, Real Madrid’de başarı göstermediği düşünülen Dani Ceballos ve Antonio Rüdiger yer alıyor. Rüdiger ile ilgili olarak, Klopp, Almanya milli takım oyuncusunun fiziksel durumunun, tüm sezon boyunca en yüksek performansını sürdürebilmesine engel olduğunu, bunun ise kendi sisteminde kabul edilemez bir durum olduğunu ifade ediyor.