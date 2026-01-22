Jurgen Klopp’un Arda Güler Hakkındaki Şüpheleri Sürekleniyor

jurgen-klopp-un-arda-guler-hakkindaki-supheleri-surekleniyor

Real Madrid’de Alvaro Arbeloa’nın görevine sezon sonunda son verileceği ve yerine Jurgen Klopp’un getirileceği iddiaları, İspanyol medyasında yoğun bir şekilde yer almakta. Ancak son günlerde, Klopp’un Arda Güler hakkında düşündükleri ana gündem maddesi haline geldi.

KLOPP’UN ARDA GÜLER İLE İLGİLİ ENDİŞELERİ

El Nacional’de yayımlanan habere göre, Klopp, Arda Güler’i istikrarsız bulduğu ve göreve gelmesi durumunda milli futbolcunun takımda yer almasını istemediği yönünde iddialar ortaya atıldı. Haberde, “Klopp, Real Madrid’in özellikle orta sahadaki istikrarın çok önemli olduğunu düşündüğüne vurgu yapıyor. Bu nedenle, sportif anlaşmazlıklara yol açmadan önemli bir rol yüklenmeye hazır olmadığını düşündüğü Arda Güler de dahil olmak üzere üç oyuncunun takımdan ayrılmasını talep etti” ifadelerine yer verildi. Yetenekli hücum orta sahasında, Türk oyuncunun maçlardan maça en az istikrarı gösteren isim olduğuna dikkat çeken Klopp, bu tür hassas durumlarla uğraşmak istemediğini belirtiyor. Bu sebeple, tüm taraflar için en iyi çözümün düzenli bir ayrılık olabileceğini düşünüyor.

LİSTEDEKİ DİĞER İSİMLER

Klopp’un ismini duyduğu diğer futbolcular arasında, Real Madrid’de başarı göstermediği düşünülen Dani Ceballos ve Antonio Rüdiger yer alıyor. Rüdiger ile ilgili olarak, Klopp, Almanya milli takım oyuncusunun fiziksel durumunun, tüm sezon boyunca en yüksek performansını sürdürebilmesine engel olduğunu, bunun ise kendi sisteminde kabul edilemez bir durum olduğunu ifade ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

MHP’den DEM Parti’ye Haddini Bil Uyarısı

MHP ile DEVA Partisi arasındaki gerginlik, karşılıklı sert açıklamalarla artıyor. DEVA Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın sözleri sonrasında, MHP'li Semih Yalçın'dan tepki geldi.
Gündem

Altın Fiyatlarındaki Yükselişin Beş Temel Nedeni

Küresel piyasalarda güvenli liman tercihleri değişiyor; altın, Amerikan Hazine bonolarının yerini alıyor. Yükselişin arkasında beş ana sebep bulunuyor.
Gündem

Kadıköy’de Cami Projesine Yargı Onayı Geldi

Kadıköy'de, Rıhtım bölgesinde yapılması planlanan cami projesinin iptali, mahkeme kararıyla bozuldu. Projenin yeniden hayata geçmesiyle ilgili sürecin önü açıldı.
Gündem

GNC Makina’dan Rekor Servis Performansı Yüzde 90,53

GNC Makina, takımtakım ve CNC alanında faaliyet göstererek, bağımsız bir ölçüm kuruluşunun değerlendirmesinde 2025 için yüzde 90,53 müşteri memnuniyeti sağladı.
Gündem

Erdoğan’dan Ekonomi Mesajları: Teknoloji İhracatı ve Büyüme Vurgusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ekonomik geleceği hakkında olumsuz yorumlar yapanlara tepki göstererek, Türkiye'nin yeni dünya düzeninde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.