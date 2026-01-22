Sadettin Saran Yasa Dışı Bahis Davasında İkinci Kez Mahkemede

İş insanı Sadettin Saran, sahibi olduğu S Sport üzerinden “yasa dışı bahis reklamı” yapıldığı iddiasıyla açılan davada ikinci kez hâkim karşısına geçti. İstanbul Adalet Sarayı’ndaki duruşmada, Saran’ın mahkemeye sunduğu gelir beyanı dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması çerçevesinde Saran’a yönelik dava açıldı. Daha önce 26 Aralık 2024 tarihinde Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde ifade veren Saran, son duruşmada tekrar mahkeme önüne çıktı.

Aylık GELİR BEYANI

Duruşmada söz alan Saran, hem mali durumu hem de iş geçmişi hakkında çeşitli açıklamalarda bulundu. Saran, “Aylık gelirim 5 milyon TL. Devlet memuru çocuğuyum, 30 yıldır şirketi dişimle tırnağımla kurdum. Yasa dışı bahis özendirmemiz yok” dedi. Yasa dışı bahis reklamı iddialarına yanıt veren Saran, suçlamaların asılsız olduğunu vurguladı.

YASA DIŞI BAHİS İDDİANAMESİ

İstanbul’da yürütülen yasa dışı bahse teşvik soruşturması kapsamında Sadettin Saran ile birlikte bazı şüpheliler hakkında 2024 yılında iddianame hazırlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından düzenlenen iddianamede Saran, şüpheli olarak yer aldı. Suçlamaların, S Sport’un internet sitesinde yayınlanan futbol karşılaşmalarında yasa dışı bahis reklamlarının bulunmasına dayandığı belirtildi. Savcılık, Sadettin Saran için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve 3 bin güne kadar adli para cezası talep etti. Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere asliye ceza mahkemesine gönderildi.