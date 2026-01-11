İstanbul-İzmir Otoyolu’nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 10 Yaralı

İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU’NDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

İstanbul-İzmir Otoyolu’nun Balıkesir Yunakdere Kuyualan bölgesinde 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Olayın ardından bölgeye birçok ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi yönlendirildi.

KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği kontroller neticesinde kazanın sonucunda 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralı bireyler, çevredeki hastanelere götürüldü.

TRAFİK AKIŞI KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANIYOR

Yağışların etkili olduğu bölgede, trafik akışı kontrollü bir şekilde devam ediyor.

