İstanbul Maratonu Nedeniyle Yollar Kapanacak**

İSTANBUL MARATONU NEDENİYLE KAPANACAK YOLLAR

İstanbul Valiliği, “46. İstanbul Maratonu” dolayısıyla belirlediği yol kapama planını duyurdu. 3 Kasım’da gerçekleşecek olan maraton nedeniyle saat 03.00 itibariyle kapatılacak yollar arasında şunlar yer alıyor: Güney Zincirlikuyu Ayrımı, Kuzey Uzunçayır Rampa Kapama Noktası, Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen Ayrımları Kapama Noktası, Gayrettepe Melas Otel Önü D-100 Güney Katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Güney Katılım, Sait Çiftçi Varyant Üstü D-100 Güney Katılım, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 Güney Katılım, Kısıklı Caddesi Altunizade Köprü Üzerinden D 100 Kuzey Katılım ve diğer çeşitli yollar kapatılacak.

Alternatif yollar arasında ise: Güney O-1 Karayolundan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne yönlendirilecek. Ayrıca, Akım Sabiha Gökçen Ayrımlarından Çamlıca Bağlantı Yoluna ve diğer bağlantılara yönlendirilmesi belirtiliyor. Saat 06.00 itibariyle daha fazla yol kapanacak; Rauf Orbay Caddesi, Kennedy Caddesi, Alayköşkü Caddesi gibi birçok cadde ve bağlantı yolları da trafiğe kapatılacak.

KAPANACAK YOLLAR VE ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR

Kapanacak diğer yollar arasında, 1- Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 Kuzey Katılımı -Tat Towers önü, 2- Metrobüs Durakları Balmumcu Tünel Girişi ve birçok farklı yol daha bulunmakta. Ayrıca, alternatif güzergâhlar şu şekildedir: Atatürk Bulvarı, Unkapanı Köprüsü, Fevzipaşa Caddesi ve diğerleri. Saat 06.00 itibariyle kapatılacak diğer yollar da detaylı bir şekilde açıklanmış durumda ve bunlar arasında Kısıklı Caddesi, Kuşbakışı Caddesi gibi önemli yollar var.

Valilik, maraton günü İstanbul’da vatandaşların trafiği etkileyebilecek durumlarla karşılaşmaması adına bu yolları kapatmayı planladı. Yapılan açıklamayla yönlendirme ve alternatif güzergâhlar belirgin bir şekilde sunuldu. Maraton dolayısıyla kapanacak yol ve güzergâhların detaylarına dikkat edilmesi, gün içinde olası aksaklıkların önüne geçecektir.