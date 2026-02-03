İstanbul Merkezli 22 İlde MLKP Operasyonu: 96 Şüpheli Yakalandı

istanbul-merkezli-22-ilde-mlkp-operasyonu-96-supheli-yakalandi

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA OPERASYONU DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya aracılığıyla MLKP silahlı terör örgütüne karşı gerçekleştirilen operasyon hakkında bilgi verdi. İstanbul’un merkez olduğu 22 ilde yapılan operasyonlar neticesinde 96 kişi gözaltına alındı.

OPERASYONUN KAPSAMI GENİŞLEDİ

Yerlikaya, “Terörle mücadelemiz, yalnızca kolluk kuvvetlerimizin sahadaki operasyonlarıyla sınırlı olmayan; güvenlik, istihbarat, iletişim ve uluslararası iş birliğini kapsayan çok boyutlu bir çalışmaya dayanır.” şeklinde konuştu. Bakan, “Ülkemizin her bölgesinde huzuru ve istikrarı sağlamak için mücadelemizi sürdürüyoruz.” dedi.

DETAYLAR ARKA PLANDAKİ HAREKETLİLİĞİ GÖSTERİYOR

Ekipler, 24 Şubat 2025 tarihinden itibaren örgütün sözde basın ve gençlik yapılanmalarına yönelik olarak teknik ve fiziki takibe başladılar. MASAK raporları, HTS kayıtları ve dijital materyallerin detaylı incelenmesi sonucunda önemli bulgular elde edildi. Yapılan tespitler sonucunda örgütün gençlik, kadın, basın ve propaganda, kültür sanat ve hukuk alanlarından faaliyet yürüttüğü, üst düzey yöneticilerin katıldığı çevrimiçi toplantılar aracılığıyla talimatların iletildiği belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Örgüt, 30. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ile talimatlarına uygun olarak yapılan anma faaliyetleri kapsamında belirlenen adreslerde çeşitli organizasyonlara katıldığı ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

