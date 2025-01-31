İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ile TOGEM-DER Protokolü

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Toplumsal Gelişim Merkezi Eğitim ve Sosyal Yardımlaşma Derneği (TOGEM-DER) ile eğitim alanında iş birliğini güçlendirmek için bir protokol imzaladı. Protokol, İstanbul Valisi Davut Gül’ün desteğiyle yürürlüğe girdi ve TOGEM-DER Merkezi tarafından düzenlenen bir törende imzalandı. Bu iş birliğinin, İstanbul genelinde birçok öğrenci ve öğretmene büyük katkılar sağlaması bekleniyor. TOGEM-DER’in genel merkezinde imzalanan protokol, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması, öğretmenlerin mesleki gelişimi, ekran bağımlılığıyla mücadele ve doğayla bütünleşik eğitim modellerinin oluşturulmasını hedefliyor. Bunun yanı sıra, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine destek verecek çeşitli projeler hayata geçirilecek. Protokol, 7 sayfa ve 15 maddeden oluşan bir çerçeveyle İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve TOGEM-DER’in gerçekleştireceği faaliyetler ve sorumlulukları belirliyor.

VALİ GÜL’ÜN AÇIKLAMALARI

İstanbul Valisi Davut Gül, törende yaptığı açıklamada eğitimin yalnızca fiziksel koşullarla değil, aynı zamanda toplumsal kültürle desteklenmesi gerektiğine dikkat çekti. Gül, “Dünyanın en güzel okulunu yapsanız, en iyi şartlarda öğretmenleri yetiştirseniz ve en iyi imkanlarla velileri donatsanız bile, kültürün oluşması için bir zaman ve emek gerekiyor. İşte burada sivil toplum kuruluşlarının desteği büyük önem taşıyor. Yapılan çalışmalar, eğitimin her alanında devletimizin ve milletimizin yükünü ciddi anlamda hafifletiyor. Bu iş birliğiyle eğitime önemli katkılar sağlanacağına inanıyorum.” şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLER VE DOĞA TEMELLİ EĞİTİM

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlayacak projelerin önemine vurgu yaptı. Yentür, “Bir öğretmene dokunduğumuzda, binlerce eve ve öğrenciye dokunmuş oluyoruz” dedi. Ayrıca, çocukların dijital bağımlılıktan uzak tutulması gerektiğini belirten Yentür, doğa temelli öğrenme modellerinin çocukların gelişimine katkı sunacağını ifade etti. “İstanbul gibi bir metropolde çocukların ekranlara bağımlı olmasını istemiyoruz. Bu nedenle okul öncesi eğitimde doğayla iç içe etkinlikler planlıyoruz. Anaokulu bahçelerine fidan dikimi, çiçek bakımı, seramik yapımı gibi atölyeler kurarak çocukların yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlayacağız.” diye ekledi.

SEKMEN’DEN EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

TOGEM-DER Başkanı Belma Sekmen, eğitime yönelik sivil toplum katkısının önemine dikkat çekti. Protokolün dezavantajlı gruplara yönelik projeleri destekleyeceğini belirten Sekmen, “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projelerle İstanbul’da ve Türkiye genelinde pek çok insana ulaştık. Bu protokolle, gençler, çocuklar ve kadınlar için daha fazla proje üretmeyi amaçlıyoruz. Sivil toplum, kamu ve özel sektör iş birliğiyle eğitimde fırsat eşitliğini artırmaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.