İstanbul Özel Halk Otobüsleri Kontak Kapatıyor

ÖDEMELERİN GECİKMESİ VE DÜZENSİZLİK

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası tarafından yapılan açıklamada, İBB ile imzalanan sözleşmeye rağmen ödemelerin yaklaşık dört yıldır düzensiz ve gecikmeli olarak gerçekleştirildiği durumu vurgulandı. “Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir.” şeklinde ifade edildi. Bu problem nedeniyle yetkililerin krizi önleyici somut adımlar atmaması, işletmecilerin toplu taşıma hizmetini sürdüremeyecek durumda kalmasına yol açtı.

TOPLU ULAŞIMDA AÇIKLAR BEKLENİYOR

Kontak kapatma kararı ile İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri, bugün sefere çıkmayacak. Bu durumun toplu ulaşımda önemli aksaklıklara neden olması bekleniyor. Ayrıca, alternatif ulaşım araçlarında da yoğunluk yaşanabileceği öngörülüyor.

HALKA ÖZÜR MESAJI VERİLDİ

Esnaf Odası, İBB’nin sorumluluğundaki kamu hizmetinin aksayacağını belirterek, İstanbul halkından özür dilemekte. “Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur.” ifadesi ile durumu açıklayan Esnaf Odası, yetkililerin krizi çözmek için adım atmaması halinde ulaşımda yaşanacak sıkıntıların devam edebileceğine dikkat çekiyor.