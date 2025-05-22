İstanbul Özel Halk Otobüsleri Seferlere Ara Veriyor

İSTANBUL’DA ULAŞIMDA KRİZ

İstanbul Otobüs Özel Halk Otobüsü Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile imzalanan sözleşmeye rağmen, ödemelerin yaklaşık 4 yıldır düzensiz ve gecikmeli yapıldığını duyurdu. Açıklamada, “Gelinen noktada, akaryakıt temininden personel maaşlarına, bakım-onarım giderlerinden günlük işletme maliyetlerine kadar hiçbir zorunlu gider karşılanamaz hale gelmiştir.” ifadesi kullanıldı. Bu durum, yetkililerin krizi önleyici somut adımlar atmaması nedeniyle işletmecilerin toplu taşıma hizmetini sürdüremeyecek bir duruma gelmesine yol açtı.

KONTAK KAPATMA KARARI

Kontak kapatma kararı ile birlikte, İstanbul genelinde faaliyet gösteren Özel Halk Otobüsleri bugün seferlerine çıkmayacak. Bu durum, toplu ulaşımda ciddi aksamalara neden olabileceği belirtiliyor. Ayrıca, alternatif ulaşım araçlarında da yoğunluk yaşanabileceği öngörülüyor.

İSTANBUL HALKINDAN ÖZÜR DİLEME

Esnaf Odası, İBB’nin sorumluluğundaki kamu hizmetinin aksayacağını vurgulayarak, İstanbul halkından özür diledi. Oda yetkilileri, “Bu bir tercih değil, içinde bulunduğumuz koşulların dayattığı zorunlu bir sonuçtur.” açıklamasını yaptı. Eğer yetkililer durumu çözmek için herhangi bir adım atmazsa, ulaşımda yaşanacak sıkıntıların devam edeceği ifade ediliyor.