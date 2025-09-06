İstanbul-Paris Treni Yola Çıkıyor!

İSTANBUL-PARİS TURİSTİK TRENİ YENİDEN YOLA ÇIKIYOR

Avrupa ile Türkiye’yi demiryolu ile buluşturan İstanbul-Paris Turistik Treni, nostaljik ve lüks yolculuğunu unutulmaz hale getirmek için yarın yola çıkacak. “İstanbul-Paris 2” ismiyle bilinen bu özel sefer, toplam 14 vagondan oluşarak sadece 52 yolcuyu ağırlanacak. Tarihi Orient Express’in hissettirdiklerini hatırlatan bu tren, İstanbul’dan hareket ederek Avrupa’nın merkezine doğru kültür, tarih ve konfor dolu bir seyahat sunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun verdiği bilgilere göre, yolculuk Halkalı Garı’ndan saat 10.25’te başlayacak. Türkiye’nin batıya açılan demiryolu kapısı olan bu sefer, yolcularına adeta bir “zamanda yolculuk” tecrübesi yaşatmayı hedefliyor.

SEFER TAKVİMİ VE DETAYLARI

Macaristan Ulusal Demiryolu Şirketi (MAV) tarafından düzenlenen özel seferler, eylül ayı boyunca üç kez düzenlenecek. Ekim ve kasım aylarında ise her ay bir kez tren yolculuğu yapılacak. Bakan Uraloğlu, yılın ilerleyen dönemindeki sefer takvimini şu şekilde açıkladı: 14 Eylül: “Constellation” adıyla Kapıkule’den geçiş yapacak, 15 Eylül’de Halkalı’dan yola çıkacak. 17 Eylül: “Paris-İstanbul 2” treni Türkiye’ye gelecek, 18 Eylül’de “Latitudes 1” adıyla dönüşe geçecek. 20 Ekim: “Latitudes 2” ismiyle Kapıkule’ye giriş yapacak tren, 21 Ekim’de “Marmara” adında yoluna devam edecek. 1 Kasım: Sene boyunca yapılacak son özel sefer “Balkan Explorer 3” olarak yola çıkacak, 3 Kasım’da “Chastels of Transilvania” adıyla sürecek.