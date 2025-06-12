İstanbul Pazar Günü Yağış Olacak!

HAFTA SONU HAVA DURUMU DEĞERLENDİRMESİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta sonu için genel hava durumu ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Tekin, kuzey, iç ve doğu bölgelerde sağanak yağışlar ile yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını belirtiyor. Yarın, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Orta Karadeniz’in kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Cumartesi günü ise Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun kuzeybatısında sağanaklar devam ediyor. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde de yağış görülebiliyor. Özellikle, Trabzon, Rize, Kars, Ardahan, Erzurum ve Erzincan çevrelerinde kuvvetli yağış beklendiği kaydediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT

Pazar günü yeni yağışların yine kuzey, iç ve doğu bölgelerde etkili olması bekleniyor. Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yağışların kuvvetli olabileceği belirtiliyor. Tekin, kuvvetli yağışların sel, su baskını, yıldırım, dolu, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalara neden olabileceği konusunda vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor. Ayrıca, Güneydoğu Anadolu’da yarın ve cumartesi günleri toz taşınımı bekleniyor. Bu durum, hava kalitesinde düşüş ve görüş mesafesinde azalma gibi olumsuz etkilere yol açabiliyor.

ANALİZLER VE BEKLENTİLERİ

Ankara’da yarın ve hafta sonu yağış beklenmiyor; parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıklarının Cuma günü 33, Cumartesi 29, Pazar günü ise 25 dereceye kadar düşeceği belirtiliyor. İstanbul’da yarın ve Cumartesi günleri yağış beklenmiyor, ancak Pazar günü sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olabiliyor. Hava sıcaklığı Cuma günü 28, Cumartesi 26, Pazar günü ise 25-26 derece civarında seyrediyor. İzmir’de, hafta sonu boyunca yağış beklenmezken sıcaklık 32 ile 35 derece arasında değişeceği ve rüzgarın kuzeyden kuvvetli eseceği bildiriliyor.