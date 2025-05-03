İstanbul Silivri Açıklarında 4.0 Depremin!

İstanbul, 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde, Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında meydana gelen yeni bir deprem, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından büyüklüğü 4.0 olarak belirlenirken, merkez üssü yine Silivri açıkları olarak kaydedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 3.7 ve derinliğini de 6.99 kilometre olarak duyurdu. Sarsıntı, İstanbul’un özellikle Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy gibi ilçelerinde de hissedildi.

23 NİSAN’DA MEYDANA GELEN DEPREM VE ARTÇILARI

23 Nisan’da saat 12.49’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da büyük bir panik yarattı ve 13 saniye süren sarsıntının ardından 291 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD, artçı sarsıntıların azalma eğiliminde olduğunu söylese de, uzmanlar Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bu segmentinde hareketliliğin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Bugün meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, bu hareketliliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

UZMAN DEĞERLENDİRMELERİ

CNNTÜRK’te canlı yayına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Pampal, “23 Nisan’daki 6.2’lik depremin artçısı olarak değerlendirilebilir. Bu normal artçıların 1-2 ay devam edebileceğini konuşuyoruz. Yüzlerce oldu, bir süre de olmaya devam edecek. Çok abartılacak bir durum yok. Bu normaldir. Zaman içinde büyüklüğü azalır, seyrekleşir ve 1-2 ay içinde sönümlenir. Ancak arada bir 4-5, 3-4 arası olabilir. Daha çok küçük mikro depremler ölçeğine düşerek bir süre sonra sönümlenecek. Tabi başka bir bağımsız deprem olmadığı sürece.” dedi. Pampal, ayrıca kırılan kısımın orta Marmara’nın batı kesiminde olduğunu ifade ederek, 1776 yılındaki iki yıkıcı deprem üreten yeri hatırlattı. 23 Nisan’daki 6.2 büyüklüğündeki ana şokun bunlardan biri olduğuna dikkat çekerken, “İkincisinin de ne zaman olacağını bilemediğimizi vurgulamak istiyorum. Daha büyük 6.5-7 arası büyüklükte bir deprem üretecek uzunlukta kırılmamış segmentin varlığını kabul etmemiz gerekiyor. İstanbul için deprem tehlikesi geçti demek bana göre doğru değil.” şeklinde konuştu.