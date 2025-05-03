İstanbul Silivri Açıklarında 4 Şiddetinde Deprem

İstanbul, 23 Nisan 2025’te Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Bugün öğle saatlerinde, Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında yeni bir deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, bu depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 3.7 büyüklüğünde ve 6.99 kilometre derinlikte kayıtlara geçti. Sarsıntı, İstanbul’un Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Bakırköy gibi ilçelerinde hissedildi.

6.2’LİK DEPREM SONRASI ARTÇILAR DEVAM EDİYOR

23 Nisan’da saat 12.49’da Silivri açıklarında gerçekleşen 6.2 büyüklüğündeki deprem, İstanbul’da büyük paniğe neden olmuştu. 13 saniye süren sarsıntı sonrası toplamda 291 artçı sarsıntı kaydedildi. AFAD, artçı sarsıntıların azalma eğiliminde olduğunu belirtiyor. Ancak uzmanlar, Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bu segmentinde hareketliliğin devam edebileceğini vurguluyor. Bugün meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bu hareketliliğin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

İLK DEĞERLENDİRME: BU NORMAL

CNNTÜRK canlı yayınına katılan Prof. Dr. Süleyman Pampal, 3.7 büyüklüğündeki depremin ardından değerlendirmelerde bulundu. Pampal, “23 Nisan 6.2’lik depremin artçısı olarak değerlendirilebilir. Normal artçıların 1-2 ay devam etmesini bekliyoruz. Yüzlerce sarsıntı oldu, devam edecek. Çok abartılacak bir durum yok. Bu normaldir. Zamanla büyüklük azalacak, sıklık düşerek 1-2 ay içinde sönümlenecek. Ancak arada bir 4-5, 3-4 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir” şeklinde konuştu. Ayrıca, kırılan kısmın Orta Marmara’nın batı kesiminde olduğunu ve kırılmanın doğuya doğru devam ettiğini söyledi. Pampal, “Bir önceki tarihsel dönemde 1776’da iki yıkıcı deprem üreten bir fay var. 23 Nisan’daki 6.2’lik ana sarsıntıyı bunlardan biri olarak görmekteyim. İkincisinin ne zaman olacağını bilmiyoruz. Daha büyük, 6.5-7 büyüklüğünde bir deprem üretebilecek segmentin varlığını kabul etmeliyiz. İstanbul için deprem tehlikesi geçti demek doğru değil” ifadelerini kullandı.