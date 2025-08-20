İstanbul Silivri Açıklarında Deprem Oldu

DEPREMİN AYRINTILARI

İstanbul’un Silivri açıklarında 3.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi’nin verilerine göre, Marmara Denizi’nde meydana gelen sarsıntı saat 19.57’de kaydedildi. Deprem derinliği ise 8.8 kilometre olarak belirlendi.

KONTROL ALTINA ALMA ÇABALARI

Şu ana kadar can veya mal kaybı ile ilgili bir bildirim yapılmadı. Buna ek olarak, yetkililer sarsıntının ardından resmi bir açıklama yapmaya henüz başlamadı. Durumun kontrol altında olduğu bildirilirken, gelişmeler takip ediliyor.