İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına İsmet Dalcı Seçildi

istanbul-taksiciler-esnaf-odasi-baskanligina-ismet-dalci-secildi

İSTANBUL TAKSİCİLERİ YENİ BAŞKANINI BELİRLEDİ

İstanbul’un ulaşım ağına önemli katkıda bulunan taksicileri temsil eden oda başkanlık seçimleri, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Seçime katılan isimler arasında, iki dönemdir başkanlık yapan Eyüp Aksu, yeni aday İsmet Dalcı ve Davut Hanoğlu yer aldı. Seçim sonucunda, yaklaşık 20 bin taksi plakası sahibini temsilen İsmet Dalcı, başkanlık görevini kazandı. Eyüp Aksu’nun yönetimi ise ibra edilmedi.

TAKSİ PLAKASI DEĞERİ ARTACAK

Seçimin galibi İsmet Dalcı, taksi plakalarının değerinin artacağına dair güçlü bir inanç taşıyordu. Mevcut durumda, taksi plakası fiyatları enflasyon karşısında ciddi bir düşüş yaşadı ve günümüzdeki değerleri vergilerle birlikte yaklaşık 9-10 milyon lira civarına geldi. Öte yandan, yasal olmayan kiralama işlemleri ise 60 bin lira seviyelerinde işlem görmekte.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

29 İlde FETÖ’ye Yönelik Operasyon Gerçekleşti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ'ye karşı yapılan operasyonlar sonucunda 29 ilde 63 şüphelinin yakalandığını ve bu kişilerden 41'inin tutuklandığını açıkladı.
Gündem

Mesut Özarslan’dan Özgür Özel’e Suç Duyurusu

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, hakaret iddiasıyla Özgür Özel'e karşı suç duyurusunda bulundu.
Gündem

Hasbi Dede’ye Adli Kontrol Uygulandı

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, savcılığın çağrısı üzerine ifadesinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gündem

Ömer Danış’ın Sağlık Durumu Ciddiyetini Koruyor

Tanınmış sanatçı Ömer Danış, diyabet komplikasyonları sebebiyle yoğun bakıma yerleştirildi ve sağlık durumu hala tehlikeli.
Gündem

Avrupa’da Çocuklar İçin Sosyal Medya Düzenlemeleri

Avrupa Birliği, çocukların dijital dünyada güvenliğini artırmak için sosyal medyada yaş sınırı ve ebeveyn izni gerektiren düzenlemeleri hızlıca hayata geçiriyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.