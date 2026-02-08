İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanlığına İsmet Dalcı Seçildi

İSTANBUL TAKSİCİLERİ YENİ BAŞKANINI BELİRLEDİ

İstanbul’un ulaşım ağına önemli katkıda bulunan taksicileri temsil eden oda başkanlık seçimleri, Haliç Kongre Merkezi’nde yapıldı. Seçime katılan isimler arasında, iki dönemdir başkanlık yapan Eyüp Aksu, yeni aday İsmet Dalcı ve Davut Hanoğlu yer aldı. Seçim sonucunda, yaklaşık 20 bin taksi plakası sahibini temsilen İsmet Dalcı, başkanlık görevini kazandı. Eyüp Aksu’nun yönetimi ise ibra edilmedi.

TAKSİ PLAKASI DEĞERİ ARTACAK

Seçimin galibi İsmet Dalcı, taksi plakalarının değerinin artacağına dair güçlü bir inanç taşıyordu. Mevcut durumda, taksi plakası fiyatları enflasyon karşısında ciddi bir düşüş yaşadı ve günümüzdeki değerleri vergilerle birlikte yaklaşık 9-10 milyon lira civarına geldi. Öte yandan, yasal olmayan kiralama işlemleri ise 60 bin lira seviyelerinde işlem görmekte.