İstanbul Taksilerinde 8 Farklı Araç!

İSTANBUL’DA YENİ TAKSİ MODELLERİ

İstanbul’da taksilerde alışılmış araç modellerinin yanı sıra yeni modeller de kullanılabilir hale geliyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısında alınan yeni kararı duyurdu. Buna göre, ticari araç değişikliğinde C segmenti için yüzde 50’den fazla yerlilik şartı kaldırıldı. C segmenti araçlar, belirtilen koşul altında, ilk alım aşamasında sıfır olarak alınabilecek ve her yıl tahkuk şartıyla 6 yaşına kadar kullanılabilecek.

Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlar ise ilk alımda 0-2 yaş arasında olmalı. Bu araçlar, 6. yıldan sonra tahkuk şartıyla 9 yaşına kadar kullanılabilecek. Bu yeni düzenleme ile birlikte toplamda 8 farklı marka, İstanbul taksi hizmetinde kullanılabilecek. Söz konusu araçlar arasında;

– Fiat Egea

– Toyota Corolla (Sedan/Benzin, Hibrit)

– Renault Megane (Sedan)

– Citroen C4X

– Ford Focus (Sedan)

– Skoda Octavia

bulunuyor. Bu değişiklikler, İstanbul’daki taksi hizmetlerinin çeşitlenmesine önemli katkılar sağlayacak.