İstanbul Taksilerinde 8 Marka Araç!

İSTANBUL’DA YENİ TAKSİ MODELLERİ DEVREYE GİRİYOR

İstanbul’da taksilere yönelik olarak alışıldık modellerin yanı sıra yeni araç seçenekleri de kullanılabilir hale geliyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, yapılan UKOME toplantısında alınan bir karar sonucunda ticari araç değişikliğinde C segmenti araçlar için yüzde 50’den fazla yerlilik şartının kaldırıldığını duyuruyor. Aksu, bu kapsamda çeşitli araçların artık ticari taksi olarak hizmet verebileceğini ifade ediyor.

C SEGMENTİ ARACILARDA YENİ KURALLAR

C segmenti araçların yüzde 50’den fazla yerlilik oranı aranmadan kullanılabilecğini açıklayan Aksu, ilk alım için 0 (sıfır) araç şartı ile yıllık kullanım süresinin 6 (altı) yıl olarak belirlendiğini belirtiyor. Ayrıca, yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlar için ilk alımın 0-2 yaş arasında olmasını ve kullanım süresinin 6. yıldan sonra tahük şartı ile 9 yaş olarak belirlendiğini vurguluyor.

YENİ TAKSİ MODELLERİ

Bu yeni düzenlemeyle birlikte 8 farklı marka aracın artık ticari taksi olarak kullanılabileceği listesi de belirlenmiş durumda. Bu araçlar arasında Fiat Egea, Toyota Corolla (Sedan/Benzin, Hibrit), Renault Megane (Sedan), Citroen C4X, Ford Focus (Sedan) ve Skoda Octavia yer alıyor. Bu sayede İstanbul’daki taksi filosu çeşitlenirken, yolculara daha geniş araç alternatifleri sunulmuş oluyor.