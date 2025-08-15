İstanbul Taksilerinde Yeni Araçlar Var!

İSTANBUL’DA YENİ TAKSİ MODELLERİ GELİYOR

İstanbul’da taksi hizmetinde kullanılan araçların çeşitliliği artıyor. İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, UKOME toplantısının ardından yapılan açıklamada, ticari araç değişikliği için önemli bir karar alındığını duyurdu. Bu karar kapsamında, C segmentindeki araçlar için artık yüzde 50’den fazla yerlilik şartı bulunmuyor.

YERLİLİK ŞARTLARI DEĞİŞİYOR

Yüzde 50’nin üzerinde yerlilik şartı gerektiren C segmenti araçlarda, ilk alım için sıfır araçlar kullanılabiliyor. Ayrıca, her yıl tahkuk şartıyla bu araçların altı yıl boyunca kullanım süresi belirlenmiş durumda. Yüzde 50’den fazla yerlilik oranına sahip araçlar için ise durum biraz farklı. İlk alım 0-2 yaş arasındaki araçlar için geçerli olup, altıncı yıldan itibaren tahkuk şartıyla dokuz yaşına kadar kullanılabiliyor.

YENİ MODELLER BELİRLENDİ

Bu yeni düzenlemelerle birlikte İstanbul’da ticari taksi olarak kullanılabilecek toplamda sekiz farklı marka araç belirlendi. Bu araçlar arasında yer alan modeller şunlardır:

– Fiat Egea

– Toyota Corolla (Sedan/Benzin, Hibrit)

– Renault Megane (Sedan)

– Citroen C4X

– Ford Focus (Sedan)

– Skoda Octavia

Yapılan bu değişiklikler, İstanbul’da taksi hizmetlerini modernize etmeyi ve çeşitlendirmeyi amaçlıyor.