İstanbul’un Beykoz’unu İki Gün Yasaklandı

İSTANBUL BEYKOZ’DA DENİZE GİRME YASAĞI

İstanbul’un Beykoz ilçesine bağlı Karadeniz sahili, plajları ve koylarında denize girmek, dalga boyunun tehlikeli seviyelere ulaşması nedeniyle iki günlük bir süreyle yasaklandı. Yapılan açıklamaya göre, yasak 12 Ağustos Salı ve 13 Ağustos Çarşamba günlerini kapsıyor.

CAN GÜVENLİĞİ İÇİN ALINAN ÖNLEM

Beykoz Kaymakamlığı, bu kararın vatandaşların can güvenliğini sağlama amacıyla alındığını ve 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu çerçevesinde yürürlüğe girdiğini ifade etti. Kaymakamlığın açıklamasında, “İlçemiz Beykoz sınırlarında, Karadeniz’e kıyısı bulunan sahiller, plajlar ve koylarda dalga boyu yüksekliği sebebiyle 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu gereğince yarın ve 13 Ağustos Çarşamba günü denize girmek yasaklanmıştır.” denildi.

DENETİMLER ARTIRILIYOR

Yasağın geçerli olduğu süre boyunca, sahil güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin denetimlerini artıracağı, yasağa uymayanlar hakkında ise yasal işlem yapılabileceği bilgilendirildi. Bu durum, halk sağlığını korumak ve can kaybını önlemek adına önemli bir önlem olarak değerlendiriliyor.