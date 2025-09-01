İstanbul’un Enflasyonu Açıklandı

İSTANBUL’UN ENFLASYON VERİLERİ

İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul’un enflasyon verilerini açıkladı. Toptan fiyat hareketlerini gösteren Toptan Eşya Fiyatları İndeksi, 2025 Temmuz ayında yüzde 1,14 oranında artarken, 2025 Ağustos ayında ise bu artış yüzde 2,56 seviyesine ulaştı. İTO’nun yaptığı açıklamaya göre, 2025 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı yüzde 26,20 olurken, yıllık ortalama değişim oranı ise yüzde 33,30 seviyesinde yer aldı.

GIDA VE MADEN GRUPLARINDAKİ ARTIŞLAR

Açıklamada, “Ağustos 2025’te Toptan fiyatlar bir önceki aya göre; Gıda Maddeleri grubunda yüzde 4,49, Madenler grubunda yüzde 4,30, Kimyevi Maddeler grubunda yüzde 3,64, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 1,43, Yakacak ve Enerji Maddeleri grubunda yüzde 0,83 artış; İşlenmemiş Maddeler grubunda ise yüzde -0,83 azalış gözlemlenirken, Mensucat grubunda herhangi bir değişim olmamıştır.” denildi.

YILLIK ORTALAMA ARTUŞLAR

Ayrıca, yıllık ortalama bazda 2025 yılı Ağustos ayı grupları itibariyle artışların sıralaması şu şekilde gerçekleşti: İnşaat Malzemelerinde yüzde 66,60, Mensucatta yüzde 55,41, Gıda Maddelerinde yüzde 30,94, İşlenmemiş Maddelerde yüzde 29,70, Kimyevi Maddelerde yüzde 26,55, Yakacak ve Enerji Maddelerinde yüzde 24,29 ve Madenlerde yüzde 18,83 artış görüldü.