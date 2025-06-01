İstanbul’un Nüfusu Büyük Metropol

İSTANBUL’UN BÜYÜKLÜĞÜ

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İstanbul’un yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla, Birleşmiş Milletler’e üye olan 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropol olduğunu dile getirdi. Bu kadar büyük ve dinamik bir şehirde zaman zaman münferit suçların ortaya çıkabileceğini belirten Gül, asıl önemli olanın bu suçları önlemeye yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması olduğunu ifade etti. Ayrıca, bir olay meydana geldiğinde ilgili kurumların hızlıca harekete geçerek gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

SUÇUN SOSYAL MEDYADA TEŞHİRİ

Gül, sosyal medyada yansıyan ya da yansımayan, İstanbul halkının huzurunu bozan her duruma karşı güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görevde olduğunu duyurdu. “Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur,” diyen Gül, devletin suç işleyene ceza vermesi gerektiğini söyledi. Adaletin yerinin sosyal medya değil, mahkeme salonları olduğunu belirten Gül, “Devlet sosyal medyadan yönetilmez. Güvenlik, adalet ve kamu düzeni, kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar eliyle sağlanır. Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevi. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız,” şeklinde konuştu.