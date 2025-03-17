İstanbul’un Ünlü Hırsızı Doğumla Serbest Kaldı

İSTANBUL BAYRAMPAŞA’DA HIRSIZLIK OLAYI

İstanbul’un Bayrampaşa ilçesinde, 16 Ocak Perşembe günü iki kadın hırsızın bir evi soyması üzerine polis ekipleri hemen harekete geçti. Ekipler, olaya dair toplam 51 ayrı güvenlik kamerası kaydını izleyerek kaçan şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin isimleri Ceylan Çiçek (36) ve Belkız Ura (36) olarak belirlendi. Bu kişilerin yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

CEYLAN ÇİÇEK’İN SUÇ KAYDI VE YAKALANMA ANI

Polis, kimlik bilgilerini belirlediği Ceylan Çiçek’in adresine 22 Şubat Cumartesi günü operasyon düzenledi. Operasyon sırasında yakalanacağını anlayan Çiçek, hamile olduğu öğrenildiği bir anda evinin camından atladı. Yapılan takip sonucunda ekipler tarafından yakalanan Çiçek, sağlık kontrolünün ardından polis merkezine götürüldü. Emniyette yapılan sorgusunda, Çiçek’in 13 çocuğu olduğu, 14’üncü çocuğuna da hamile olduğu, 189 ayrı suç kaydı olduğu, 20 farklı dosyadan arandığı ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Ayrıca hamileliği nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Çiçek, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

CÜRETSİZ DOĞUM; CİNNET ÜZERİNE SERBESTLİK

Ceylan Çiçek’in cezaevinde doğum yaptığı öğrenildi. Hamilelik durumu nedeniyle ertelenmiş 472 yıl hapis cezası bulunan Çiçek, bu sebeple serbest bırakıldı. 54 ayrı suçtan poliste kaydı bulunan Belkız Ura’nın yakalama çalışmaları ise henüz devam ediyor.