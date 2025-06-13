İstanbul’un Yeni Taksi Projesi İhaleye Çıktı!

TAKSİ PROJESİNDE İLK ADIM ATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehirdeki taksi sorununa çözüm bulmak amacıyla başlattığı 2 bin 500 yeni taksi projesinin ilk aşamasını gerçekleştirdi. Uygulama bazlı taksi taşımacılığı kapsamında düzenlenen ihalede, toplam 150 taksi plakasından 9’unun satışı başarıyla tamamlandı.

İHALE KADİR TOPBAŞ MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapılan ihaleye, 29 yıllığına ruhsat almak üzere uygulama tabanlı 150 taksi plakası için 30 aday kapalı teklif sundu. Evrak incelemelerinin ardından 14 başvuru kabul edildi ve açık arttırma aşamasına geçildi. İhale sonucunda 9 plaka, 4 milyon 501 bin TL ile 4 milyon 852 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldı. En yüksek fiyata satılan plaka ise “34 TUA 001” oldu.

İHALEDE GERGİN ANLAR YAŞANDI

İhale sürecinde kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Eksik veya geçersiz belge sebebiyle ihaleden çıkarılan bir aday, evraklarının tam olduğunu savunarak duruma itiraz etti. Encümen üyeleri, ilgili kişinin yanlış belge sunduğunu belirtmesine rağmen, ihale komisyonu süreci devam ettirerek açık artırmayı sürdürdü.

YENİ TAKSİLER ÖZEL TASARIMLA YOLLARA ÇIKACAK

Satışı tamamlanan taksi plakalarının kullanım hakkı 29 yıl olarak belirlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamasına göre, yeni taksiler, İstanbulluların oylamasıyla belirlenen özel tasarımlarla yola çıkacak. Uygulama bazlı sistemle çalışacak bu taksiler, kentin ulaşım sorununa modern bir çözüm sunmayı hedefliyor.