İstanbul’un Yeni Taksileri İçin İhale!

İBB’DEN YENİ TAKSİ PROJESİ ADIMI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentin taksi sorununa kayda değer bir çözüm sunmak için 2 bin 500 yeni taksi projesini başlatıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen ihalede, 150 taksi plakasından 9’unun satışı başarıyla sonuçlandı.

İHALE KADIR TOPBAŞ MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİ

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen ihale, uygulama tabanlı 150 taksi plakası için 29 yıllık ruhsat vermek amacıyla yapıldı. Toplamda 30 istekli kapalı teklif sundu. Evrak incelemeleri sonrasında 14 başvuru geçerli kabul edilerek açık artırmaya geçildi. İhalede 9 plaka, 4 milyon 501 bin TL ile 4 milyon 852 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldı. Bu süreçte en yüksek fiyatla satılan plaka “34 TUA 001” oldu.

İHALE SÜRECİNDE GERGİNLİK YAŞANDI

İhale sırasında kısa bir gerginlik anı yaşandı. Eksik veya geçersiz belge sebebiyle ihale dışı kalan bir istekli, belgelerinin tam olduğunu savunarak durumu protesto etti. Encümen üyeleri, ilgili kişinin yanlış belge sunduğunu belirtti ve ihale komisyonu süreci devam ettirmeye karar verdi.

YENİ TAKSİLER ÖZEL TASARIMLA HİZMETE GİRECEK

Satışı tamamlanan taksi plakalarının kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bildirdiğine göre, yeni taksiler İstanbulluların oylarıyla belirlenen özel tasarımlar ile hizmet vermeye başlayacak. Uygulama tabanlı sistemle çalışacak olan bu taksiler, kentin ulaşım sorununa modern bir çözüm sunmayı hedefliyor.