İstanbul’un Yeni Taksileri İçin İhale Başladı

İBB TAKSİ PROJESİNDE İLK ADIM ATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrin taksi sorununa çözüm bulmak amacıyla başlattığı 2500 yeni taksi projesinin ilk aşamasını gerçekleştiriyor. Uygulama bazlı taksi taşımacılığı çerçevesinde düzenlenen ihalede, 150 taksi plakası için yapılan satışların 9’u başarıyla tamamlandı.

İHALE KADIR TOPBAŞ MERKEZİ’NDE YAPILDI

Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ihaleye, 29 yıllığına ruhsat almak üzere uygulama tabanlı 150 taksi plakası için 30 istekli kapalı teklif verdi. Evrak incelemesi sonrasında 14 başvuru geçerli kabul edilerek açık artırmaya geçildi. İhale sonucunda 9 plaka, 4 milyon 501 bin TL ile 4 milyon 852 bin TL arasında değişen fiyatlarla satıldı. Bu ihalede en yüksek satış bedeline ulaşan plaka ise “34 TUA 001” oldu.

İHALEDE GERGİNLİK YAŞANDI

İhale sürecinde kısa süreli bir gerginlik ortaya çıktı. Eksik veya geçersiz belge sunan bir istekli, ihaleden çıkarılınca evraklarının tam olduğunu ileri sürdü. Encümen üyeleri, ilgili kişinin yanlış belge sunduğunu belirterek durumu netleştirdiler. Ancak ihale komisyonu süreci devam ettirerek açık artırmaya devam etti.

YENİ TAKSİLER ÖZEL TASARIMLA YOLLARDA

Satışı gerçekleştirilen taksi plakalarının kullanım hakkı 29 yıl ile sınırlı olacak. İBB’nin yapılan açıklamasına göre, yeni taksilerin tasarımı ise İstanbulluların oylarıyla belirlenecek. Uygulama tabanlı sistem ile işleyecek olan taksiler, şehirdeki ulaşım sorununa modern bir çözüm sunmayı hedefliyor.