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İstanbul Üniversitesi’nden “50 Akademisyen” Açıklaması

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İDDİALARA RESMİ YANIT

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, bazı medya ve sosyal mecralarda yer alan “50 akademisyenin açığa alındığı” yönündeki iddialara yanıt verdi. Üniversite yönetimi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir durumun kesinlikle söz konusu olmadığını bildirdi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve İstanbul Üniversitesi’nin, Devlet Konservatuvarı’nda görevli akademisyenlere yönelik herhangi bir açığa alma işlemi gerçekleştirmediği özellikle vurgu yapıldı.

AÇIĞA ALMA KOŞULLARI

Üniversite yönetimi, bir öğretim elemanının açığa alınabilmesi için kadrolu olarak görevde bulunması gerektiğini ifade ederek, “Konservatuvar kadrosunda olup da açığa alınmış herhangi bir öğretim elemanımız bulunmamaktadır” şeklinde açıklamada bulundu. Açıklamada, üniversite dışından ders saati ücretiyle veya süreli olarak görevlendirilen öğretim elemanlarının görevlerinin çeşitli nedenlerle sona erebileceği, bunun da kadro dışı eğitimcilerle ilgili olağan bir süreç olduğu belirtildi.

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