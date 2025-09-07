İstanbul Valiliği 6 İlçede Etkinlikleri Yasakladı

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN YASAK KARARI

İstanbul Valiliği, bazı ilçelerde çeşitli etkinliklere kısıtlama getirdi. Alınan karara göre; Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde düzenlenen miting, basın açıklaması, açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stant açma, oturma eylemleri, imza kampanyaları, anma törenleri, el ilanı dağıtımı ile pankart ve afiş asma gibi etkinlikler 07 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’den, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar yasaklandı.

KARARIN GEREKÇELERİ

Yasak kararının, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. maddesi ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun ilgili hükümleri doğrultusunda alındığı belirtiliyor. Bu süreçte düzenlenecek etkinlikler için belirlenen yasaklar, güvenlik ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla uygulamaya kondu.