İstanbul Valiliği, Eğitim Tedbirlerini Açıkladı

yeni eğitim öğretim dönemi başlıyor

Yarın yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Öğrenciler, yeni döneme başlamak için şimdiden saatleri saymaya başladı. Öğrencilerin güvenli bir şekilde okula gitmesi için İstanbul Valiliği tarafından çeşitli önlemler duyuruldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İstanbul’da yarın 3 milyona yakın öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen dersbaşı yapacak. Bu kapsamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzur ve güven içerisinde geçmesi amacıyla İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki 808 noktada, 1496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul güvenliği tedbirlerini uygulamaya alacak.

tedbirler yıl boyunca sürecek

Bu tedbirler, eğitim öğretim yılı boyunca devam edecek. Çocuk Şube Müdürlüğü personelinden oluşan 569 ekip, belirlenen okullarda giriş ve çıkış saatlerinde sürekli olarak görev yapacak. Ayrıca, okul çevrelerinde olası güvenlik sorunlarına müdahale edebilmek için kurulmuş Mobil Okul Timleri, 39 ilçede 47 ekiple hizmet verecek. Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları, günlük 120 noktada, çocuk, asayiş, trafik, önleyici, narkotik şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinden oluşan 331 ekiple eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız gerçekleşecek. Bu ekipler, okul çevrelerinde ve öğrencilerin yoğun bulunduğu mekanlarda asayiş ve denetim uygulamalarını sürekli sürdürecek.

trafik denetimleri devam edecek

Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekipleri, 8-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada, 309 ekip, 177 motosikletli, 39 yaya ve 33 çekici araçla toplam 866 personelle trafik tedbirleri uygulayacak. Trafik Şube Müdürlüğü, okul servislerine yönelik denetimlerine de eğitim öğretim yılı boyunca aralıksız olarak devam edecek. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, 8-19 Eylül arasında okul çevresindeki önemli kavşaklar ve meydanlarda 10 ekip ile, okul önü ve çevrelerinde giriş-çıkış saatlerinde 100 motosikletli Yunus ekibiyle güvenlik ve asayiş sağlama amacıyla tedbir alacak.

jandarma sıkı bir denetim yapacak

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılacağı 8 Eylül ve sonraki günlerde, sorumluluk bölgesindeki okullarda ve çevrelerinde toplam 145 tim ve 404 personelle güvenlik, trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirecek. Okul çevrelerindeki ve öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde, uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele etmek amacıyla başta alkol ve açık sigara satışının önlenmesine yönelik denetimler, okulların açılmasıyla birlikte sıkılaşarak devam edecek. Jandarma ekipleri, giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde görevlendirilecek.