İstanbul Valiliği Kuduz Vakaları ile İlgili Açıklama Yaptı

İstanbul Valiliği, bazı sosyal medya platformlarında yer alan “Kuduz Vakalarında Patlama” yönündeki haberleri ve paylaşımları reddetti.

SON KUDUZ VAKASI 2007’DE GÖRÜLDÜ

Valilik açıklamasında, “Çeşitli medya ve sosyal medya mecralarında ‘İstanbul’da kuduz vakalarında patlama’ şeklinde haber, yayın ve paylaşımlar yapılmaktadır. İstanbul’da yapılan kuduz aşısı sayıları baz alınarak yapılan bu haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır” ifadesi yer aldı. Açıklamaya göre, İstanbul’da en son kuduz vakasının 2007 yılında görüldüğü ve bu tarihten itibaren şehirde herhangi bir canlıya kuduz teşhisi konulmadığı belirtildi.

2025 YILINDA 123.538 AŞI UYGULANDI

Açıklamada, 2025 yılında İstanbul genelinde toplam 123.538 kuduz aşısı yapıldığı ifade edilerek, “Bu uygulamaların tamamı, tedbir amacıyla yapılan aşılardır” bilgisi verildi. Ayrıca, tedbir aşılamalarının bir kısmının sahipsiz sokak hayvanı saldırılarına karşı, diğerlerinin ise sahipli hayvanların tırmalama veya salya bulaşması gibi durumlarda uygulandığı belirtildi.