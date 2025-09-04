İstanbul Valiliği’nden Gezi Tekneleri İçin Karar

İSTANBUL VALİLİĞİ’NDEN ÖNEMLİ KARAR

İstanbul Valiliği, ‘İstanbul Boğazı kıyı alanlarında günübirlik gezi tekneleri, gezinti tekneleri, yüzer tesis işletme belgeli tekneler ve gezi amaçlı işletme belgeli ticari yatların faaliyetlerinin düzenlenmesi hakkında karar’ aldı. Bu karar, Vali Davut Gül’ün imzasıyla 39 ilçe belediye başkanlığına, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ve diğer ilgili kamu kurumlarıyla, İstanbul İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve Valilik birimlerine ulaştırıldı.

CAN GÜVENLİĞİNE ÖNEM VURGUSU

Kararda, İstanbul Boğazı’nın doğal ve tarihi özelliklerinin yanı sıra denizcilik faaliyetlerinin yoğun olduğu bir bölge olduğuna dikkat çekiliyor. Son dönemde izinsiz kıyı kullanımları, denetimsiz elektrik temini ve kontrolsüz faaliyetler ciddi can ve mal güvenliği riskleri oluşturuyor. Yangın riski, kaçak elektrik kullanımı ve yetersiz teknik altyapılar güvenlik sorunlarını artırıyor. “Valiliğimiz, kıyı ve sahil alanlarında kamu düzenini, çevre sağlığını ve can mal seyir güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.” ifadelerine yer veriliyor.

DENİZ TURİZMİ FAALİYETLERİNE YENİ DÜZENLEMELER

İstanbul Boğazı’ndaki deniz turizmi faaliyetlerinin güvenli ve yasal bir biçimde sürdürülmesi amacıyla alınan kararlar arasında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın izinsiz kıyı yapıları üzerinde yolcu indirme-bindirme faaliyetlerinin yasaklanması bulunuyor. Ayrıca, tam boyu 24 metre ve üzeri teknelerin yalnızca kıyı tesisi işletme izni olan yerlerden yararlanacağı belirtiliyor. İlgili teknelerin kıyı tesisi izni bulunmayan yerlerde bağlama ve barınma yapmaları da yasaklanıyor.

KONKORDATO İÇİN DENETİM KOMİSYONU KURULACAK

Karar kapsamındaki düzenlemelerin 8 Eylül tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği açıklanıyor. Ayrıca, kararın uygulamasının etkinliği için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilgili diğer kamu kurumlarının Valilik koordinasyonunda eşgüdüm içinde hareket edeceği aktarılıyor. Bunun yanı sıra, ‘Kıyı Alanları Faaliyet Denetim Komisyonu’ kurulacak ve düzenli denetimler gerçekleştirecek. Yasa dışı faaliyet gösteren deniz turizmi araçları ve işletmeleri için 618 sayılı Limanlar Kanunu gereği idari yaptırımlar devreye girecek.

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK AMACIYLA ALINDI

Kararın, kamu düzeninin ve asayişin sağlanması, can ve mal güvenliğinin temini, yangın ve çevresel risklerin önlenmesi gibi amaçlarla alındığı ve İstanbul sınırları içindeki tüm kıyı yapılarında uygulanacağı belirtiliyor. Tüm kamu kurumları ile gerçek ve tüzel kişilerin bu karara uymak zorunda olduğu ifade ediliyor.