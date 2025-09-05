İstanbul Valiliği’nden Karavan Düzenlemeleri Yayınlandı

KARAVAN PARK ALANLARINA YENİ DÜZENLEMELER

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül’ün imzası ile karavan park alanları için uyulması gereken kuralları belirten bir genelge yayımladı. Genelgede, il ve ilçe belediyelerine iletilen bilgilerde, son zamanlarda karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcılarının sayısının artış göstermesiyle birlikte, “kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde/yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir” ifadesine yer verildi. Bu durumun çevre düzenini, kamu güvenliğini ve sosyal hakları olumsuz etkilememesi için uygun karavan park alanları oluşturulması gerektiği vurgulandı.

KARAVAN PARK ALANLARININ PLANLANMASI

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda, karavan ve kamp alanlarının turizm işletmesi olarak tanımlandığı belirtildi. 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu kapsamında bu alanların planlanması ve düzenlenmesi görevlerinin belediyelere ait olduğu ifade edildi. Karavan park alanlarının belirlenmesinde, çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun oluşturmayacak şekilde bir yer planlaması yapılması gerekiyor. Ayrıca, İstanbul’un nüfusu ve ziyaretçi sayısı göz önünde bulundurularak yeterli büyüklükte alanlar oluşturulması gerektiği dile getirildi.

KARAVAN PARK ALANLARINDA BULUNMASI GEREKEN HİZMETLER

Park alanlarının, karavanların boyutuna uygun manevra alanlarıyla işlevsel bir şekilde bölümlendirilmesi gerektiği ifade edildi. Her karavan park alanında, atık/katı atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri ile wc, duş ve lavabo gibi temel ihtiyaçları karşılayacak hizmetlerin de yer alması zorunluluğuna değinildi. Ayrıca, güvenliğin sağlanması için yeterli personelin bulundurulması ve sık denetimlerin yapılması gereği vurgulandı. Gece gündüz kayıt yapabilen kameraların kurulması ve yeterli aydınlatmanın temin edilmesi, asayiş olaylarının önüne geçmek için önemli bir önlem olarak belirtildi.

YASAL DÜZENLEMELER VE UYGULAMA

Ayrıca, karavan park alanlarının uzun süreli konaklama ya da yerleşim amaçlı kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulandı. Park alanlarına giriş yapan karavanların plakalarının kontrol edilmesi, karavanda bulunan kişilerin kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmasının gerekli olduğu belirtildi. Hem karavan kullanıcılarının hem de çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak için gerekli yasal yangın tedbirlerinin alınmasının altı çizildi. Valilik tarafından uygun görülen bu düzenlemeler doğrultusunda, karavan park yeri olabilecek alanların il ve ilçe belediyeleri tarafından tespit edilerek, belirlenen resmi alanlar dışında karavanların park edilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi gerektiği ifade edildi.