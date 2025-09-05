İstanbul Valiliği’nden Karavan Genelgesi Açıklandı

İstanbul Valiliği, Vali Davut Gül imzasıyla yayınladığı genelgede karavan park alanları için gereken kuralları belirtti. Genelge, il ve ilçe belediyelerine gönderilirken, şu ifadeler kullanıldı: “İlimiz genelinde son dönemlerde karavan turizminin ve gezgin karavan kullanıcı sayısının artmasıyla birlikte, kamuya açık alanlara, sahil şeritlerine, cadde/yol kenarlarına ve yeşil alanlara izinsiz şekilde park eden karavanların sayısında ciddi artış gözlemlenmiştir.”

KARA PARK ALANLARINA İHTİYAÇ

Bu durumun çevre düzenini, kamu güvenliğini, trafik akışını ve vatandaşların sahillerden yararlanma gibi sosyal haklarını olumsuz etkilememesi amacıyla, ilimizden geçerken konaklamak isteyen veya turizm amaçlı ziyarette bulunan karavan kullanıcılarının temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek karavan park alanlarının belirlenmesi gerektiği vurgulandı. 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve ilgili yönetmelikler gereği, karavan ve kamp alanlarının turizm işletmesi olarak tanımlandığı, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 3194 sayılı İmar Kanunu çerçevesinde de bu alanların planlanması ve düzenlenmesinin belediyelere ait olduğu ifade edildi.

KURALLARIN HAZIRLANMASI

Karavan park yerleri belirlenirken çevreyi rahatsız etmeyecek ve ulaşım açısından sorun oluşturmayacak şekilde planlamaların yapılması, ilimizin nüfusu ve ziyaretçi/turist sayısı göz önünde bulundurularak yeterli büyüklükte alanların konumlandırılması, park alanlarının karavanların boyutlarına göre yeterli manevra alanı bırakması gerektiği belirtildi. Ayrıca, park alanında atık/katı atık toplama üniteleri, kanalizasyon, elektrik, su gibi altyapı hizmetleri ile wc, duş, lavabo gibi temel ihtiyaçları sağlayacak diğer hizmetlerin, hizmet verilecek karavan ve kişi sayısına yetecek şekilde planlanması istendi.

Karavan park alanları ve çevresinde güvenliğin sağlanması için yeterli personel bulundurulması ve sık denetim yapılması gerektiği, olası asayiş olaylarının önüne geçmek ve güvenlik zafiyeti yaşanmaması için gece gündüz kayıt yapabilen kameralar ve uygun aydınlatma sistemleri kurulması gerektiği ifade edildi. Ayrıca, karavan park alanlarının uzun süreli konaklama veya yerleşim amaçlı kullanılmasına izin verilmemesi, otellerdeki mevcut uygulamalara benzer şekilde karavanların plaka ve kimlik bilgilerinin kontrol edilerek kayıt altına alınması istendi.

Konaklayanlar ve çevredeki vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için gerekli yangın tedbirlerinin titizlikle alınması gerekliliği Valilik tarafından uygun görüldü. Bu doğrultuda, ilimizde karavan park yeri olabilecek alanların il/ilçe belediyeleri tarafından tespit edilmesi, uygun bulunan yerlerde gerekli işlemlerin yapılarak çalışmaların tamamlanması istendi. Ayrıca, belirlenen resmi karavan park alanları dışında karavanların park edilmesine izin verilmemesi ve uygulamada aksaklık yaşanmaması konusunda hassasiyet gösterileceği bildirildi.