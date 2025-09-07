İstanbul Valiliği, Yeni Eğitim Tedbirlerini Açıkladı

YARIN YENİ EĞİTİM DÖNEMİ BAŞLIYOR

Yarın yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor. Öğrenciler, bu önemli döneme başlamanın heyecanını yaşarken, İstanbul Valiliği, öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okula ulaşabilmesi amacıyla çeşitli önlemleri devreye soktu. Valilikten gelen bilgilere göre, İstanbul’da yarın yaklaşık 3 milyon öğrenci ve 170 binden fazla öğretmen ders başında olacak. Bu bağlamda, 2025-2026 eğitim öğretim yılının huzurlu bir şekilde geçmesi için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki 808 noktada 1496 ekip ve 3 bin 151 personel ile okul güvenlik tedbirlerini uygulayacak.

TEDBİRLER YIL BOYUNCA SÜRECEK

Bu güvenlik önlemleri, eğitim öğretim yılı boyunca geçerli olacak ve sürekli uygulanacak. Çocuk Şube Müdürlüğü’ne bağlı 569 ekip, belirlenen okullarda giriş ve çıkış saatlerinde sabit olarak görevlendirilecek. Ayrıca, okul çevresindeki güvenlik sorunlarına anında müdahale edebilmek için kurulan Mobil Okul Timleri, 39 ilçede 47 ekiple etkin bir şekilde görev yapacak. Yoğunlaştırılmış güvenlik uygulamaları, günlük 120 noktada olacak. Bu uygulamalarda çocuk, asayiş, trafik, önleyici, narkotik şube ve İlçe Emniyet Müdürlükleri personelinden oluşan 331 ekip aralıksız olarak görev alacak. Ekipler, okulların çevresinde yoğun olarak bulunan mekan ve işletmelerde de asayiş ve denetim uygulamalarını sürdürecek.

Trafik Denetleme, Bölge Trafik ve İlçe Trafik Büro ekipleri, 8-19 Eylül tarihleri arasında 478 noktada 309 ekip, 177 motosikletli, 39 yaya ve 33 çekici ile toplam 866 personelle trafik güvenliği tedbirleri uygulayacak. Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, okul servislerine yönelik denetimlerini eğitim öğretim yılı boyunca sürdürecek. Ayrıca, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, 8-19 Eylül arasında okul çevresindeki önemli kavşak ve meydanlarda 10 ekip, okul girişi ve çıkış saatlerinde ise 100 motosikletli Yunus ekibi ile genel güvenlik ve asayiş tedbirleri uygulayacak.

JANDARMA EKİPLERİ SAHADA OLACAK

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, okulların açılacağı 8 Eylül ve sonraki günlerde, sorumluluk bölgesindeki okullarda ve çevrelerinde toplam 145 tim ve 404 personelle kapsamlı güvenlik, trafik ve asayiş uygulamaları gerçekleştirecek. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadelenin yanı sıra, öğrencilere yönelik alkol ve açık sigara satışlarının engellenmesi amacıyla da denetimler artırılacak. Jandarma ekipleri, okul önlerinde giriş ve çıkış saatlerinde aktif olarak görev yapacak.