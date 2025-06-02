İstanbul Valisi, Sosyal Medya Uyarısı Yaptı

İSTANBUL’UN NÜFUSU VE BÜYÜKLÜĞÜ

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul’un nüfusunun yaklaşık 16 milyon olduğunu ve bu rakamın Birleşmiş Milletler’e üye 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropol oluşturduğunu belirtiyor. Gül, böyle büyük bir şehirde zaman zaman münferit suçların yaşanmasının olabileceğini, ancak önemli olanın, bu suçların önlenmesine yönelik koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması ve bir olay yaşandığında ilgili kurumların derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguluyor.

TOPLUM SALGININA DİKKAT ÇEKİYOR

Gül, sosyal medyaya yansıyan ya da yansımayan durumların hemşehrilerin huzurunu bozduğuna dikkat çekerek güvenlik birimlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz olarak görev başında olduğunu aktarıyor. “Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur” diyor. Vali Gül, suç işleyene cezanın devlet tarafından verildiğini ve adaletin sosyal medyada değil, mahkeme salonlarında sağlandığını belirtiyor.

GÜVENLİK VE ADALETİN TEMELİ

Devletin sosyal medya üzerinden yönetilemeyeceğine vurgu yapan Gül, güvenliğin, adaletin ve kamu düzeninin kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar aracılığıyla sağlanması gerektiğini ifade ediyor. “Toplumsal huzuru korumak hepimizin ortak görevi. Sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket etmek zorundayız” diyor. Bu açıklamalar, kamu güvenliğinin sağlanmasında bireysel davranışlardan ziyade kurumsal sorumlulukların önemini ortaya koyuyor.