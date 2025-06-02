İstanbul Valisi, Sosyal Medya Uyarısı Yaptı

İSTANBUL’UN NÜFUSU VE BÜYÜK ŞEHİRLERLE KIYASLAMASI

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul’un yaklaşık 16 milyon nüfusuyla Birleşmiş Milletler’e üye olan 130’dan fazla ülkeden daha büyük bir metropol olduğunu ifade etti. Gül, böyle büyük ve dinamik bir şehirde zaman zaman tekil suçların yaşanabileceğinin altını çizdi. Bu durumda önemli olanın, suçların önlenmesi için koruyucu ve önleyici tedbirlerin alınması olduğunu vurguladı. Ayrıca, bir olay yaşandığında ilgili kurumların hemen harekete geçmesi gerektiğini belirtti.

SOSYAL MEDYANIN KAMU DÜZENİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Gül, sosyal medyada yer alan ya da yansımayan olayların hemşehrilerin huzurunu etkileyen durumlar olduğunu söyledi. Güvenlik birimlerinin kesintisiz olarak 7/24 görevde olduğunu duyurdu. Şunları da ekledi: “Her suçu sosyal medyada teşhir etmek, kişileri açıkça hedef göstermek ve linç kültürünü körüklemek, kamu düzenini zedeler, toplum vicdanını yaralar ve aynı zamanda hukuki ve vicdani sorumluluk doğurur. Suç işleyene cezayı devlet verir. Adaletin yeri sosyal medya değil, mahkeme salonlarıdır. Devlet sosyal medyadan yönetilmez.”

TOPLUMSAL HUZURUN SAĞLANMASI

Gül, güvenlik, adalet ve kamu düzeninin, kişisel tepkilerle değil, anayasal kurumlar aracılığıyla sağlanması gerektiğini belirtti. Toplumsal huzurun korunmasının herkesin ortak görevi olduğunu sözlerine ekledi. Ayrıca, sağduyu, sorumluluk ve hukuk devleti bilinciyle hareket edilmesinin önemini vurguladı.