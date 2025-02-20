İstanbul ve 7 İlde Tefeci Operasyonu

İSTANBUL EMNİYETİ MÜCADELE YÜRÜTÜYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Tefecilik Büro Amirliği ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonuyla, örgütlü tefecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlarının faillerini yakalamak amacıyla bir çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, şüphelilerin yüksek faizle borç verip, mağdurlar adına çek ve senetler düzenledikleri belirlendi. Borçların ödenmesi durumunda, söz konusu çek ve senetlerin iade edileceği bilgisi verildi.

MAĞDURLARIN ZARARI 42 MİLYON TL

Ancak şüphelilerin borçlarını ödeyen kişilere çek ve senetleri geri vermeyerek, kurdukları paravan şirketler aracılığıyla piyasaya sürdükleri tespit edildi. Hiçbir ticari faaliyet göstermeyen bu şirketlerin çekleri tahsil etmesi sonrasında, mağdurlar mal varlıklarını kaybetti ve bu yöntemle yaklaşık 42 milyon lira zarar ettikleri anlaşıldı.

OPERASYONLAR VE SERBEST BIRAKILMA

Gerçekleştirilen çalışmaları tamamlayan ekipler, İstanbul, Kocaeli, Samsun, Sakarya, Balıkesir, Yalova, Adana ve Bursa’da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı ve adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 65 milyon lira değerinde 99 çek, 2 av tüfeği, 11 tabanca, tapu senedi ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve kefaret ödeyerek adli kontrol hükümleri uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.