Kahramanmaraş’ta Hemşire Bebek Şiddetinden Tutuklandı

Korkunç olay 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşti. Hastanede Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi gören bebekten kan alınması gerekiyordu.

BEBEĞE KORKUNÇ İŞKENCE UYGULANDI

Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe 14 dakika boyunca acımasız bir işkence uyguladı. Ağlayan bebeğin başına vurdu ve bacağını sıkıştırdı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek birden duraksadı. Daha sonra başka bir hemşire kontrole geldiğinde Deniz Esin’in bacağının kırıldığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda şiddet olayının detayları ortaya çıktı.

AİLEYE ENGELLİ DOĞDUĞU ANLATILDI

Deniz Esin, aileye bedensel ve zihinsel engelli doğduğu ifade edilerek teslim edildi. Çift, yaşananlardan habersiz bir şekilde kızlarını alıp evlerine döndü. Bu süreçte hemşirenin işine son verildi ve kasten yaralama suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep eden bir dava açıldı.

DAVA MESAJIYLA ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Deniz Esin 3 yaşına geldiğinde aile büyük bir şok yaşadı. e-Devlet üzerinden dava gününe ait bir mesaj aldıklarında, kızlarının hemşire şiddeti sonucunda engelli kaldığını öğrendiler. Bozoklar Ailesi, şiddet uygulayan hemşirenin ceza almasını talep etti. Vicdanları derinden yaralayan bu olayla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılamanın sürdüğünü ve bu kabul edilemez şiddet olayında adaletin tecelli edeceğini vurguladı.

HEMŞİRE TUTUKLANDI

2021 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire tutuklandı.