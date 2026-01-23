Kahramanmaraş’ta Hemşire Bebek Şiddetinden Tutuklandı

kahramanmaras-ta-hemsire-bebek-siddetinden-tutuklandi

Korkunç olay 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde gerçekleşti. Hastanede Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin’i dünyaya getirdi. Kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi gören bebekten kan alınması gerekiyordu.

BEBEĞE KORKUNÇ İŞKENCE UYGULANDI

Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe 14 dakika boyunca acımasız bir işkence uyguladı. Ağlayan bebeğin başına vurdu ve bacağını sıkıştırdı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek birden duraksadı. Daha sonra başka bir hemşire kontrole geldiğinde Deniz Esin’in bacağının kırıldığını fark etti. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucunda şiddet olayının detayları ortaya çıktı.

AİLEYE ENGELLİ DOĞDUĞU ANLATILDI

Deniz Esin, aileye bedensel ve zihinsel engelli doğduğu ifade edilerek teslim edildi. Çift, yaşananlardan habersiz bir şekilde kızlarını alıp evlerine döndü. Bu süreçte hemşirenin işine son verildi ve kasten yaralama suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis cezası talep eden bir dava açıldı.

DAVA MESAJIYLA ŞOK GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Deniz Esin 3 yaşına geldiğinde aile büyük bir şok yaşadı. e-Devlet üzerinden dava gününe ait bir mesaj aldıklarında, kızlarının hemşire şiddeti sonucunda engelli kaldığını öğrendiler. Bozoklar Ailesi, şiddet uygulayan hemşirenin ceza almasını talep etti. Vicdanları derinden yaralayan bu olayla ilgili açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yargılamanın sürdüğünü ve bu kabul edilemez şiddet olayında adaletin tecelli edeceğini vurguladı.

HEMŞİRE TUTUKLANDI

2021 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi’nde bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşire tutuklandı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

İmamoğlu’nun Diploma İptaline Dava Reddedildi

İmamoğlu'nun lisans diplomasının iptaliyle ilgili açtığı dava, mahkeme tarafından oy birliğiyle reddedildi.
Gündem

İstanbul’da Kafes Dövüşçüsünden Suç Örgütü Talimatı

Daltonlar isimli suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda, "Dalton İntizar" kod adlı kafes dövüşçüsü İntizar Babaniyazov, yakalanarak Türkiye'ye geri getirildi.
Gündem

Bakan Şimşek’in Yeni Emekli Aylığı Sistemi Açıklandı

Emekliler, yapılan maaş zamlarının yetersiz olduğunu belirterek geçim sorununa çözüm arıyor. Eski milletvekili, hükümetin üzerinde çalıştığı yeni sosyal destek sistemini gündeme getirdi.
Gündem

Mattia Ahmet Minguzzi İçin Anma Töreni Düzenlendi

İstanbul'da 15 yaşında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi anıldı. Kadıköy'deki Salı Pazarı'nda düzenlenen törene ailesi katılarak, toplumun bu kayıptan etkilendiğini vurguladı.
Gündem

Sabri Ülker Geleceğin Bilim Lideri Ödülü 10 Yılını Dolduruyor

Sabri Ülker Vakfı, “Geleceğin Bilim Lideri Ödülü” ile dünya genelinde genç bilim insanlarını desteklemeyi hedefliyor. Başvurular, beslenme ve sağlık alanındaki projelere odaklanıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.