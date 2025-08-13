İstanbul Ve Ankara’da Okul Servisleri Zam Talep Ediyor

İSTANBUL VE ANKARA’DA SERVİS ZAM TALEPLERİ

İstanbul ve Ankara’daki okul servisleri, yeni eğitim-öğretim yılından önce zam taleplerini duyurdu. Ankara’da talepler yüzde 50 oranında, İstanbul’da ise yüzde 35 oranında belirlendi. Ankaralı servis sahipleri, yılbaşında zam almadıkları için bu yüksek taleplerinin olduğunu ifade ediyor.

YENİ TARİFE BELLİ OLDU

Yeni tarifelere göre, 0-3 kilometre mesafede hizmet veren servis ücretleri 16 bin 475 liradan 25 bin 118 liraya yükselecek. 3-6 kilometre arası öğrenci taşımacılığı ise 18 bin 450 liradan 27 bin 675 liraya çıkacak.

VELİLERDEN YÜKSEK TUTAR ŞİKAYETİ

Veliler, okul tercihlerini yaparken maliyet ve zaman tasarrufuna dikkat etse de servisçilerin istediği rakamların yüksek olduğunu düşünüyor. Bu durum, veliler arasında şikayet konusu olmaya devam ediyor.

SERVİSÇİLER: GEÇİM SORUNU VAR

Servis araçları sahipleri, geçim zorluğuyla karşı karşıya olduklarını ve zam talebinin gerekli olduğunu belirtiyor. Borç taksitlerini ödeyemediklerini dile getiren bu kişiler, kendilerinin de çocukları bulunduğunu ve onları okula gönderdiklerini, bu yüzden aynı ekonomik sıkıntı içinde bulunduklarını aktarıyor. Zam oranları konusunda ise son kararı belediye meclisleri verecek.